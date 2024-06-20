تدمير مستودع بسعة 150 ألف برميل بمصفاة الجيلي

تعرضت مصفاة الجيلي امس الاربعاء للقصف، ونتج عن ذلك تدمير مستودع لخام مزيج النيل بسعة 150 ألف برميل. وهو واحد من اربعة مستودعات من ذات السعة.

وكشف مصدر للتيار عن نفاد (الفووم) الخاص باخماد الحريق، وان منظومة الدفاع المدني بالمصفاة استنفدت كل مخزونها من الفووم. فيما يوجد كمية منه في شندي بانتظار ترحيلها للمصفاة.

من جهة اخرى لا زال عدد من منسوبي المصفاة محتجزين داخلها مما يعرض حياتهم للخطر. ودعا المصدر لتنظيم حملة اعلامية لانقاذهم وانقاذ ما بقى من المصفاة من الدمار. التيار

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