اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحى معركة الكرامة تتفقد الجرحى

قامت اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحي ومصابي معركة الكرامة ضمن زيارتها لولاية النيل الأبيض يتفقد جرحي ومصابي العمليات العسكرية بالمستشفى العسكري بكوستي ومستشفى الشرطة بربك ، وذلك برفقه الدكتور الزين سعد ادم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بالولاية ومدير شرطة الولاية واللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية.

وقال وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية النيل الابيض ان اللجنة وقفت علي رعاية الجرحى بمستسفيات الولاية وتعرفت علي الخطوات الكبيرة التي اطلعت بها حكومة الولاية في توفيرها لاجهزة جراحة العمليات بمستشفي كوستي والمستشفي العسكري بتنسيق محكم واسناد ودعم لجرحي ومصابي معركة الكرامة.

واكد ان اللجنة التزمت بتوفير كل الاحتياجات المطلوبة للعمليات الجراحية واكمال النواقص في المستشفى العسكري ومستشفي الشرطة مع العمل علي الإسراع في توفير المجمع التشخيصي والرنين المغنطيسي الذي تم تصديقه من قبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي في زيارة الأخيرة للولاية لاكمال العلاج لجرحي معركة الكرامة وتوطين العلاج بالداخل.

وفي السياق ذاته أشار رئيس لجنة علاج جرحي ومصابي معركة الكرامة بالخارج في اللجنة السفير عمر صالح ان اللجنة تعاملت مع جميع الحالات التي تحتاج للعلاج بالخارج لجميع المصابين وفق التقرير الطبي.

وأبان ان هذه الزيارة جاءت لجميع الولايات للوقوف علي أحتياجات الجرحى في العلاج والرعاية والحوجة الفعلية للعلاج بالخارج ، مشيرا لأهمية ولاية النيل الأبيض كموقع استراتيجي لاستقبال المصابين من جميع محاور العمليات مما يتطلب اعطائها المزيد من الرعاية والاهتمام فيما يتعلق بتوفير المعينات العلاجية لعلاج جرحي معركة الكرامة.

من جانبه قال مدير شرطة ولاية النيل الأبيض اللواء شرطه تاج الدين حبيب الله عبدالملك ان شرطة النيل الابيض تعاملت مع جرحي معركة الكرامة بصورة جيدة وقدمت لهم عدد من المعينات الطبية الي جانب دعم المجهود الحربي ، فيما قال اللواء شرطة طبيب يوسف مختار مدير إدارة الخدمات الصحية بشرطة الولاية ان ادارته عمدت الي تجهيز مستشفي الشرطة بالولاية لظروف الحرب مما مكنها من أداء دورها بالصورة المثلي في علاج جرحي ومصابي العمليات.

واشار إلي ان المستشفي استقبل خلال هذه الحرب اكثر من ٤٢ جريح وتعاملت معهم المستشفى بمهنية عالية.

وفي ذات الصدد ابانت الاستاذة سعدية احمد ابراهيم رئيس لجنة العلاقات والاتصال الناطق الرسمي باسم اللجنة السيادية العليا لعلاج ورعاية جرحي معركة الكرامة ان اللجنة تم تكوينها باشراف الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة وبرئاسة وزير الدفاع ونائبه وزير الداخلية لدعم واسناد وتفقد جرحى معركة الكرامة والوقوف علي حالتهم.

وقالت ان الزيارة للنيل الأبيض تأتي ضمن جولة ولائية لعدد من الولايات وقفت من خلالها اللجنة علي عدد من المستشفيات وقدمت معينات لدعم جرحي معركة الكرامة بالولاية لاكمال عمليات العلاج لهم داخل الولاية وخارج السودان.