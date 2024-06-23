الهلال الأحمر السوداني يدعم مراكز الايواء بمحليتي المناقل والقرشي

أشاد الاستاذ الطاهر ابراهيم الخير والي ولاية الجزيرة المكلف بالدور الانساني الذي تقدمه جمعية الهلال الاحمر السوداني للمتأثرين بالحرب. وقال ان الهلال الاحمر جمعية تطوعية انسانية ظلت تخدم في كل المواقع والمحاور وفي كل الظروف خاصة الكوارث بسبب السيول والفيضانات والنزاعات. أكد الوالي لدي لقائه بمكتبه اليوم بمدينة المناقل العاصمة الإدارية لولاية الجزيرة الاستاذ سمير عثمان المدير التنفيذي للهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الجزيرة ، وقفته مع برامج الهلال الاحمر وشركائه ومنظمة الهجرة الدولية وشركاء الهلال الاحمر السوداني حيث تناول اللقاء انسياب المساعدات الانسانية. وأعلن أالاستاذ سمير عثمان المدير التنفيذي للهلال الأحمر السوداني فرع الجزيرة عن تدشين مساعدات إيوائية بمراكز الايواء بمحليتي القرشي والمناقل تحتوي علي مشمعات وبطاطين وفرش أرضي ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ونواميس ضمن برنامج الايواء للمتضررين بالحرب. سونا

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