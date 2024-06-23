الطوارئ الصحية ولاية الخرطوم تنفذ حملات كبرى لاصحاح البيئة

الخرطوم بدأت الإدارة العامة للطب الوقائي التابعة للجنة الطوارئ الصحية ولاية الخرطوم وبالتنسيق مع ادارة تعزيز الصحة وهيئة نظافة محليات كرري وامدرمان وأمبدة وتحت شعار( ضماناً لسلامة صحة المجتمع) بتنفيذ خطة جمع ونقل النفايات الصلبة ومخالفات الزبيح برعاية وتمويل من والي ولاية الخرطوم. وذلك بجمع نفايات الأسواق ومعالجة مواقع توالد الذباب بالنبش والرش بالمبيدات وجمع النفايات الطبية من المؤسسات العلاجيه وانتظام رفع الحاويات بالأسواق والاحياء. كما شملت الحملة التوعية الصحية عبر المساجد والنشرات التوعوية عبر الإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن تواصل حملات تفتيش ومراقبة أماكن بيع وإعداد وتحضير المشروبات والمأكولات بالأسواق والأحياء بمحليات أمدرمان الكبرى. كما جرى عمل كبير لمراقبة محطات مياه الشرب والآبار للتأكد من جودة مياه الشرب لمنع انتشار الامراض المنقولة عن طريق المياه خاصة مرض الكوليرا والتايفويد حيث تم عمل قياسات دورية للمحطات النيلية ومحطات التقوية بالولاية وقراءة الكلور المتبقي بالشبكة وكانت كل النتائج مطابقة للاشتراطات القياسية. هذ وتواصلت حملات مكافحة نواقل الأمراض خلال عطلة العيد وذلك للحيلولة دون زيادة كثافات النواقل وخاصة البعوض والذباب للاطوار المائية والطائرة. في السياق اشارت لجنة الطوارئ الصحية إلى تواصل عمل مراكز الرعاية والعلاج ومراكز الفحص الطوعي والإرشاد النفسي التابع لإدارة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا. بالإضافة إلى مراكز علاج مرضى الدرن بالمستشفيات والمراكز الصحية مع توفر الفحص والعلاجات بكل انواعها لمرضى السل أو الدرن. وأشادت اللجنة بعمال الصحة وملاحظي وضباط الصحة واخصائيي الطب النفسي والأطباء والممرضين. واخصائيي المختبرات الطبية. في أوقات الحرب. سونا

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