تحدث المستشار الإعلامي السابق لقائد قوات الدعم السريع, الدكتور يعقوب الداموكي, خلال استضافة تلفزيونية عن نهاية الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكد الداموكي, أن القيادات الفعلية لقوات الدعم السريع, قد قتلت خلال حربها ضد الجيش. https://fb.watch/sU3sgIQtWp/ وذكر خلال حديثه أن من يقود الدعم السريع حالياً من أسماء بارزة في السوشيال ميديا, أنضموا لقوات حميدتي, بعد الحرب. وقال الدكتور الداموكي, أن الأسماء التي تقود الدعامة الآن لا تستطيع القيادات البارزة وعلى رأسهم عبد الرحيم دقلو, فقدت السيطرة عليهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المستشار السابق لحميدتي: (الدعم السريع انتهى ومن يقاتلون الآن ليست لهم علاقة بالدعامة وآل دقلو لا يستطيعوا السيطرة عليه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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