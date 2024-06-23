من يناضل من أجل السودان الجديد لا يرتكب إبادة جماعية ضد المساليت ولا يستهدف العمال والمزارعين في الجزيرة ويفقر المواطنين في البلاد.
“قتل وتصفية اكثر من اربعين من ابناء جبال النوبة من موظفي الخدمة المدنية في مدينة رجل الفولة بغرب كردفان على يد متمردي الدعم السريع، بينهم سليمان محمد احمد أركا الموظف بوزارة المالية.”
مبارك اردول
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