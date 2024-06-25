اردول: كيف عملت محفظة السلع الاستراتيجية ل(قحت) على الإضرار بالاقتصاد ودهورت سعر الصرف ورفعت التضخم

استمع للإجابة عن كيف عملت محفظة السلع الاستراتيجية ل(قحت) على الإضرار بالاقتصاد ودهورت سعر الصرف ورفعت التضخم ومع ذلك احدثت ندرة في الأسواق خاصة للوقود والغاز والخبز، وكيف تم إيقافها… الخرطوم – أخبار الخليج 365

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