السُّودان يستدعي سفيره في إنجمينا

علمت (السُّوداني)، أن وزارة الخارجية استدعت؛ وعلى نحو مفاجئ، سفير السُّودان في تشاد، عثمان محمد يونس إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان.

وعيّن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش، الفريق أول عبدالفتاح البرهان في يوليو 2022، خمسة من ضباط الشرطة والجيش المتقاعدين سفراء في وزارة الخارجية، بينهم يونس.

وتُـواجه وزارة الخارجية انتقاداً بسبب ـــ ما يعتبره بعض المراقبين ضعفاً في أداء بعض سفرائها خاصة في المحطات المهمة.

وفي نوفمبر الماضي، اتهم مساعد القائد العام للجيش السوداني ـــ عضو مجلس السيادة، الفريق أول ياسر العطا، تشاد بفتح مطاراتها لنقل أسلحة وذخائر لصالح قوات الدعم السريع، مما دفع إنجمينا لإعلان 4 دبلوماسيين سودانيين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

صحيفة السوداني