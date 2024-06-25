تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية تقدم وصلة رقص وصفها المتابعون بالفاضحة على أنغام إحدى الأغنيات الهابطة. وسخر جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاته من رقصات الفتاة التي أظهرت مفاتنها خلال الرقص, حيث كتب أحدهم معلقاً: (بعد الحرب تنتهي النوعية دي ما عاوزين نشوفها في السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تستعرض مفاتنها بوصلة رقص فاضحة وساخرون: (بعد الحرب تنتهي النوعية دي ما عاوزين نشوفها في السودان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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