مدير شرطة الولاية الشمالية يترأس اجتماع اللجنة الفرعية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

ترأس اللواء شرطة (حقوقي) د. محمد احمد الامين مدير شرطة الولاية الشمالية بمكتبه اجتماع اللجنة الفرعية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بحضور أعضاء اللجنة حيث ناقش الاجتماع الخطة والترتيبات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام. ويجئ احتفال هذا العام تحت شعار (الادلة واضحة لنستثمر في الوقاية) وتشتمل الخطة علي فعاليات و برامج توعوية وارشادية وثقافية ومحاضرات وكرنفالات بجانب استضافات ولقاءات تلفزيونية واذاعية وتصميم رسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي لتبصير المواطنين بخطورة المخدرات واثارها المدمرة في المجتمع والتنمية والاقتصاد. وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان اليوم الختامي للاحتفال سيشرفه والي الولاية واعضاء حكومته وممثلي الأجهزة الامنية والعدلية والنيابة وقطاعات المجتمع المدني بالولاية.. وافاد اللواء نصر الدين صالح مدير الادارة العامة للمخدرات ان الخطة اشتملت علي العديد من الغعاليات… الارشادية والمحاضرات والندوات ..التي اشارت الي اضرار المخدرات. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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