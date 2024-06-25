مناوي: نازيو السودان يواصلون تدمير مستشفيات الفاشر

قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن المليشيا (النازية) ومرتزقتها قاموا صباح اليوم بقصف مستشفى اقرأ في مدينة الفاشر بغرض تدميره.

وأضاف: “لليوم الثالث على التوالي يتم قصف وتدمير ثلاثة مستشفيات في المدينة والغرض هو انتشار الكوارث الصحية بالتلوث البيئي، وعدم إنقاذ حياة الناس الذين يصابون نتيجة القصف العشوائي، والمليشيا تعلم استحالة نقل جرحى الحالات الحرجة”.

ومضى في القول: “رسالتنا للعالم كله ولحلفاء المليشيا وداعميها من دول ومنظمات وأفراد، هذا هو نهج نازيي السودان الذين يتباكون باسم الديمقراطية ويدعون أنهم يريدون نهجها”. صحيفة السوداني

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