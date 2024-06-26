مكافحة المخدرات بالدندر تسير بخطي ثابتة لتحقق الغايات

صعوبات وتحديات ظلت تواجه الكثيرين في آداء مهامهم وتنفيذ خططهم الموضوعة في ظل الاوضاع التي تمر بها البلاد ، إلا أن فرعية مكافحة المخدرات بمحلية الدندر وهي الإدارة الوليدة حديثاً كانت على قدر التحدي ، فجابهت التحديات في احلك الظروف وإستطاعت أن تقهر الصعوبات وذلك إستشعاراً منها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المنطقة والبلاد عموماً ، وسخرت علاقتها مع الجهات الرسمية ومجتمع الدندر بقيادة النقيب حسام صديق ترتار مدير إدارة مكافحة المخدرات بالدندر وإستنفرت كل طاقاتها بشحذ الهمم وتوحيد الجهود التي تصب في المصلحة العامة.

وقال النقيب حسام في تصريح (لسونا) ان مساعي ادارة المخدرات بمحلية الدندر وجدت التفاعل والتجاوب من المجتمع المحلي ليقينهم التام بالدور المتعاظم لهذه الإدارة في مكافحة المخدرات ومحاربتها لهذه الآفة الفتاكة التي أصبحت أكبر مهدد للشباب ولمستقبل الأمة فضلاً عن إيمانهم بأن مكافحتها ستسهم في مكافحة و محاربة كل أنواع الجرائم باعتبارات مؤثرات عقلية.

وأضاف مدير إدارة المخدرات بالدندر انه و إستشعاراً من الإدارة بالخطر الذي يداهم المنطقة الأمر الذي يتطلب تضافر الجميع والسعي لتوفير أهم المتطلبات من أجل حماية وسلامة المجتمع من مخاطر المخدرات والاضرار الناجمة عنها لا سيما في الوقت الحالي الذي تنوعت وتعددت أصنافها وأشكالها مع تزايد أعداد المروجين لها فقد قامت بجهود كبيرة في سبيل حماية المواطنين من خطر المخدرات واسفرت مجهوداتها عن تحقيق العديد من الضبطيات متمثلة في ( البنقو / مستحضرات تجميل / حبوب تسمين ).

وأضاف مدير مخدرات الدندر ان الادارة قامت بفتح العديد من البلاغ في مواجهة المروجين والمتعاطين شملت بلاغ بعدد50 قندول حشيش وبلاغ ب30 قندول حشيش وبلاغ كمية تقدر ب20 كيسا معد للبيع شاشمندي. ومخالفة للمادة 15 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الاتجار والترويج للمخدرات.

و بلاغ قطعة سلاح كلاشنكوف غير مرخص مخالفة للمادة 26 اسلحة وزخيرة و أكتر من 50 بلاغ تعاطي تحت المادة 20 أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بجانب اكتر من 30 بلاغ مخالف للمادة 16 أ من قانون الصيدلة والسموم. كما تم القبض على عدد 4 دفارات محملة بالمستحضرات الممنوعة.

واكد النقيب حسام ترتار بان إدارة المخدرات كان لها دورا فاعلا في عمليات الارشاد والتثقيف ورفع الوعي المجتمعي عبر الندوات والمحاضرات والمعارض وغيرها من البرامج التي تعزز الوعي بالمخاطر ،كل هذه الإنجازات تحققت في وقت قياسي من عمرها وبإمكانيات محدودة لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة على عاتقها خاصة في الوقت الراهن باعتبار ان المحلية أصبحت منطقة عبور تتطلب الجاهزية واليقظة التامة.