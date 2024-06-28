شاهد بالصورة.. حساب “ديلي رومانيا” يثير ضجة واسعة بتغريدة عنصرية قبل مواجهة منتخبهم لمنتخب هولندا: (سنواجه السودان في اليورو)

دقت مبكرًا طبول المعركة بين جماهير هولندا ورومانيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل 5 أيام من المباراة المرتقبة بين المنتخبين في “يورو 2024”.

ويستعد منتخب رومانيا لمواجهة هولندا، الثلاثاء المقبل على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأوروبية.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين من بعض المواقع فقد نشر الحساب الموثق “ديلي رومانيا” والمختص بمتابعة كافة الأخبار المتعلقة برومانيا ويتابعه حوالي 300 ألف متابع، تغريدة مثيرة للجدل أمس الخميس، حيث وضع صورة لمنتخبي هولندا ورومانيا، مع التعليق: “المنافس الأول لرومانيا في دور الـ16 سيكون السودان…أه أقصد هولندا”.

وتسببت هذه التغريدة في حالة غضب واسعة من جماهير هولندا ومتابعين آخرين، حيث اتهموا الناشر بالعنصرية، بسبب سخريته من لاعبي الطواحين من ذوي البشرة السوداء، حيث ضمت صورة فريق هولندا حوالي 9 لاعبين لا تبدو ملامحهم أوروبية.

هذا الهجوم، دفع نفس الحساب لتغريدة أخرى قبل ساعات، قال خلالها: “ما تعلمته من التعليقات التي جاءت على التغريدة السابقة، أن معظم الهولنديين لا يهتمون بأن يتم استبدالهم في بلدهم، طالما أنهم يفوزون في كرة القدم”.

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)