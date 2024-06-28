شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يبهر المارة خلال استعراضه لمهاراته الكروية بأحد شوارع القاهرة والجمهور المصري يقف ويصفق له

أبهر شاب سوداني, موهوب في استعراضه بكرة القدم, المارة بأحد الشوارع بالعاصمة المصرية القاهرة, بحركات اسعراضية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدم الشاب السوداني, تابلوهات رائعة في التحكم بكرة القدم بطرق متعددة. سيطرة الشاب على الكرة جذبت أنظار المارة, بالشارع الذي كان يقف فيه, وبعد انتهائه من التابلوهات وقف الجمهور الذي كان يقف بالمكان وصفق له اعجاباً منهم بمهاراته الكبيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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