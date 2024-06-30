إنكلترا إلى ربع نهائي يورو 2024 بعد تخطي سلوفاكيا

عاد منتخب إنكلترا من بعيد وحقق فوزًا بنتيجة 2-1 على سلوفاكيا الأحد ضمن بطولة يورو 2024 بعدما سجل جود بلينغهام هدفًا في اللحظات الأخيرة بتسديدة قوية ليلجأ المنتخبان إلى أشواط إضافية سجل فيها هاري كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من ضربة رأس.

ولم تتمكن إنكلترا من مجابهة سلوفاكيا التي لعبت بشراسة منذ البداية ومارست الضغط المتقدم بلا توقف، لتتقدم في الدقيقة 25 عن طريق إيفان شرانز الذي استغل هجمة مرتدة.

كين يسجل هدف الفوز

وأطلق ديكلان رايس تسديدة من مدى بعيد اصطدمت بالقائم، بينما كانت إنكلترا تسعى جاهدة لإدراك التعادل، وكان لها ما أرادت بعد خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سجل بلينهغام، في أول تسديدة لمنتخب بلاده على مرمى سلوفاكيا، هدف التعادل بطريقة رائعة.

وبعدها بقليل، أضاف كين هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول.

وبهذه النتيجة، ضمنت إنكلترا مكانها في دور الثمانية، لتواجه سويسرا التي أطاحت بإيطاليا حاملة اللقب وتغلبت عليها بـ 2-صفر السبت.

قناة العربي