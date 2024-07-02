اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الضاوي: من يطلقون شائعات التفاوض مع الحركة الإسلامية عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم

0 نشر
اسماء عثمان 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

قالت عضو وفد التفاوض بالدعم السريع محمد المختار الضاوي بأن من يطلقون شائعات التفاوض مع الحركة الإسلامية عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم.

ecb0ccb38d.jpg

الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الضاوي: من يطلقون شائعات التفاوض مع الحركة الإسلامية عليهم أن يتحسسوا رؤوسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا