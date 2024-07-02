البرهان من أمدرمان : لن نخذل السودانيين و نحن منتصرون وهذا العدو و من معهم الى زوال و سنلاحقهم واحد واحد

البرهان

رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة من أمدرمان :

البرهان : لن نخضع لاي ابتزاز بتفاوض يسلب هيبة وارادة القوات المسلحة و لا يلبي طموح الشعب

البرهان : لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته و لا مع من يؤيده و واجبنا اعداد العدة للقتال و نرى الانتصار امامنا كما نراكم الان

البرهان : قد نخسر معركة و لكننا لم نخسر الحرب و لو خسرنا اشخاص فالسودانيون كثر و نحي عبركم صمود الشعب السوداني الحر

البرهان : كل الشعب السوداني يقف مع القوات المسلحة عدا فئة ضالة تساند الباطل و المليشيا

البرهان : لن نخذل السودانيين و نحن منتصرون وهذا العدو و من معهم الى زوال و سنلاحقهم واحد واحد

البرهان : نحي قواتنا في ام درمان و اخواننا في الفاشر و بابنوسة وسنار وكل المحاور قوات مسلحة ومشتركة و مستنفرين

البرهان : نحن دعاة سلام و لا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين و لن نذهب لها الا بعزة

البرهان : رسالتنا للوسطاء عليكم حث المرتزفة على الخروج من منازل المواطنين و هذه البلاد لن تسعنا مستقبلا اما نحن او هم

البرهان : التزامنا امام الشعب السوداني ان نسلمه الوطن خاليا من التمرد او نفنى جميعا كقوات مسلحة

إعلام مجلس السيادة الانتقالي