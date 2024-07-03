الأمم المتحدة توسع خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لتشمل ليبيا وأوغندا

خريطة السودان

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنها قررت توسيع خطتها لمساعدة السودان، لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين إليهما في الأشهر الماضية.

وقال إيوان واتسون من المفوضية للصحافيين في جنيف يوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا منذ العام الماضي، مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، في حين وصل ما لا يقل عن 39 ألف لاجئ سوداني إلى أوغندا.

الشرق للأخبار