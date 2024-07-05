القضارف تدعو المنظمات الاممية والدولية للتدخل الفورى لتوفير اﻻيواء للنازحين

دعا والي القضارف المكلف اللواء ركن معاش محمد احمد حسن أحمد المنظمات الاممية والدولية بولاية القضارف إلى التدخل الفوري في مجال توفير المواد الايوائية والصحية للنازحين من ولاية سنار والذين وفدوا إلى القضارف بسبب الحرب. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه ظهر اليوم مع بعض مديري المنظمات الاممية والدولية العاملة بالقضارف بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشباب الناشطين في العمل الإنساني بالولاية. حيث اكد الوالي المكلف أهمية التدخل السريع لمقابلة موجة النزوح التي تزامنت مع بداية هطول الامطار وتحسين وزيادة الخدمات المقدمة بالمراكز التي حددت لاستقبال هؤلاء النازحين والمراكز الثانوية الأخرى. مطالبا برفع تقرير شامل عن عمل المنظمات بالولاية في النصف الأول من العام الحالى وقال إن الوضع الراهن يتطلب زيادة وتيرة التدخلات في المجالات كافة لامتصاص التداعيات الناتجة عن الحرب. سونا

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