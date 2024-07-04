أثارت نجمة السوشيال ميديا والممثلة الصاعدة السودانية الصاعدة هديل إسماعيل, ضجة اسفيرية واسعة بعد ظهورها في إطلالة جديدة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد نشرت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو لنجمة السوشيال ميديا الحسناء. وظهرت هديل إسماعيل, خلال الفيديو المتداول وهي تستعرض جمالها بأزياء مثيرة للجدل عبارة عن بنطلون ضيق ومحذق وهي تتمايل في الرقص على أنغام أغنية “الكنينة”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ببنطلون ضيق ومحذق وأزياء مثيرة للجدل.. حسناء السوشيال ميديا هديل إسماعيل تستعرض جمالها وتتمايل في الرقص على أنغام “الكنينة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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