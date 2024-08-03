رئيس مجلس السيادة يتصل بامير قطر ويشكره على دعمه للسودان

اجرى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام الفريق الركن عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا مع الامير تميم بن حمدآل ثاني امير دولة قطر شكره فيها على دعمه للشعب السوداني والحكومة السودانية.

وتم مناقشة سبل التعاون وتعزيز العلاقات الأخوية و تطويرها. سونا

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