توجيهات جديدة لسفارة السودان بالقاهرة بشأن المدارس

طلبت سفارة السودان بالقاهرة، من مدراء المدارس السودانية بمحافظة القاهرة، الالتزام بقرار السلطات المصرية القاضية بإغلاق المدارس وعدم الإخلال بنظم الدولة المضيفة.

وقال عاصم أحمد حسن المستشـار الثقافي بالسفارة، في تعميم موجه إلى إدارات المدارس: تعلمون جميعاً بأوامر السلطات المصرية التي أدت إلى إغلاق المدارس السودانية في معظم المحافظات بجمهورية مصر العربية ولتطبيق هذا التوجيه أرجو التكرم شاكراً بالالتزام بالإغلاق الشامل وعدم القيام بأي نشاط سواء كان بالإعلان عن التسجيل أو استلام المصروفات من الطلاب وأسرهم للعام الجديد لحين إشعاركم رسمياً بفتح المدارس وفق الأسس والضوابط التي ستصدر من وزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية.

واضاف “واثقون من حسن استجابتكم الكريمة وننتهز الفرصة لنعرب لكم عن عميق امتناننا لتعاونكم المستمر معنا”. اليوم التالي

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