أمطار و سيول ضربت السيول والأمطار الغزيرة، محلية أبوحمد، حيث تسبّبت في وفاة (7) مُعدِّنين، وخسائر كبيرة في المنازل والمُمتلكات. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة (7) مواطنين جراء السيول والأمطار في أبوحمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.