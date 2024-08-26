والي الخرطوم يؤكد تفعيل الخدمة الوطنية للمساهمة في اعادة اعمار ما دمرته الحرب

اكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ضرورة تفعيل الخدمة الوطنية للاستجابة لاحتياجات الولاية من منسوبي الخدمة الوطنية للعمل بالوحدات الحكومية العاملة بالولاية وتوفير كوادر مهنية للمساهمة في أعمال البناء والتعمير في المناطق والمرافق الخدمية التي دمرتها المليشيا المتمردة بالاضافة الى الاستعانة بالمجندين في تأمين المرافق العامة.

وطالب خلال لقائه اليوم ادارة الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم بتسمية مندوب للخدمة الوطنية لكل وحدة من وحدات الولاية لتحديد الاحتياجات المطلوبة من المجندين بالتنسيق بين الوحدات وإدارة الخدمة الوطنية.

من جهته اوضح مدير الخدمة الوطنية بولاية الخرطوم المقدم ركن ياسر محمد الحسن الهلالي أن إدارته استجابت طوال فترة الحرب لاحتياجات المستشفيات للأطباء والصيادلة والكوادر الطبية المساعدة مؤكدا جاهزيتهم لتوفير الكوادر من المجندين من مختلف التخصصات لاي جهة حكومية متى ما طلب منها ذلك. سونا

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