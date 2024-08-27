مليشيا الدعم السريع تنهب طوف المواد الغذائية

نهبت قوات الدعم السريع طوف إداريه ام اندرابه التابع لقبيلة الكبابيش واقتادة جميع الشاحنات إلى داخل ولاية الخرطوم حيث إنهم رفضو كل الحلول السلميه مع قيادات الاداره الاهليه الموجوده بالمنطقه وتكرر ملشيا الدعم السريع هذا التصرف بإستمرار ف ديار الكبابيش وتحت نظر قيادة الكبابيش ويعتبر هذا التصرف استفزاز وإهانة واضحه لقبيلة الكبابيش صاحبة التاريخ الناصع*

كما نطالب أبناء الكبابيش المتواجدين في صفوف ملشيا الدعم السريع ان يعلنو انسلاخهم الآن قبل الغد وأن ينحازو لأهلهم حتى لا تنتهك أعراضهم وتنهب ممتلكاتهم على نظر أعينهم* *نسأل الله ان يحفظ دماء أهلنا* عبدالرؤوف طه

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