تطورات جديدة للحصول على تأشيرة دخول مصر

معبر ترأس وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم عوض الله إجتماعاً ثانياً بخصوص المناقشة ووضع الترتيبات لمقابلة الإشتراطات الصحية الجديده للحصول على تأشيرة الدخول لجمهورية مصر العربية والتي تشترط الحصول على التطعيم ضد شلل الأطفال لجميع المقدمين لطلب التأشيرة من جميع الأعمار، ضم الإجتماع كل الإدارات الفنية المعنية ممثلة في مدراء الإدارات العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة ، الرعاية الصحية الأساسية ، القومسيون الطبي القومي ، الشئون الإدارية والمالية ، مدراء المكاتب التنفيذية و الإدارات الأخرى ذات الصلة مثل اللوائح الصحية الدولية وبرنامج التحصين الموسع ، الحجر الصحي القومي.

أوضح الوزير أنه تم مناقشة موضوع التطعيم و آلياته وتبعاته ووضع الترتيبات اللوجستية والإدارية المتعلقة بعملية تقديم خدمة التطعيم والتي تتطلب توفير لقاح الشلل العضلي بمراكز محدده والتي سوف يتم الإتفاق عليها والإعلان عنها في القريب العاجل. اليوم التالي

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