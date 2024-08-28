تركي آل الشيخ : روحنا العلمين والشركة المتحدة هتجيلنا موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ عن تفاصيل الموسم الجديد من موسم الرياض والذى ينطلق خلال الفترة القادمة.

وعن تعاون موسم الرياض مع الشركة المتحدة قال تركي آل الشيخ فى مؤتمر صحفى عقده منذ قليل للكشف عن تفاصيل موسم الرياض : روحنا العلمين والشركة المتحدة هتجيلنا موسم الرياض.

وأضاف تركي الشيخ أن هناك تعاون كبير بين موسم الرياض والشركة المتحدة على كافة الأصعدة الفنية من مسرحيات وأفلام وحفلات غنائية.

وأكد المستشار تركي آل الشيخ، في مؤتمر الإعلان عن فعاليات موسم الرياض، أنه من المقرر افتتاح الموسم بشكل رسمي في 12 أكتوبر المقبل، غير أن أولى الفعاليات ستكون مباراة السوبر الإفريقي يوم 27 سبتمبر المقبل.

صدى البلد