مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد عدد من المشروعات الخدمية بالولاية

قام اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهرالنيل بجولة تفقدية شملت عدداً من المرافق الخدمية والمشروعات الإنشائية بشرطة الولاية حيث وقف سيادته على سير العمل بمصنع الجواز الألكترونى الجديد بعطبرة والذى شارف على الإنتهاء حيث كان في إستقباله العميد شرطة حاتم يس مدير جوازات الولاية وجمع من الضباط والمهندسين والفنيين المشرفين على المشروع وإطمأن سيادته على سير العمل الذى وصل مراحله النهائية كما شملت الجولة كذلك المبنى الإستثماري لضباط الشرطة المتقاعدين بالولاية “برج المعاشيين” بعطبرة الذى شيد بهدف سد الإحتياجات وتلبية متطلبات المتقاعدين بالولاية وتحسين أوضاعهم المعيشية والإجتماعية.

وفى ذات الصدد تفقد مدير شرطة الولاية سير العمل بمصنع الملبوسات والمشروع الزراعي كما شملت الزيارة رئاسة القطاع الرابع لقوات الإحتياطى المركزى حيث وقف سيادته على سير العمل فى الإنشاءات والإضافات الجديدة وإطمان على جاهزية القوات وثمن مجاهدات وتضحيات قوات الإحتياطى المركزى فى الزود عن حمى الوطن.

وعلى صعيد متصل تفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بإنه تم إستقبال لجنة الإستثمار برئاسة شرطة الولاية حيث تم عقد إجتماع مشترك مع مدير شرطة الولاية بحضور الفريق شرطة/ حسين إبراهيم مصطفى الجعلى مدير شركة الحارس التى تمارس نشاطها وتواصل عملها من ولاية نهرالنيل .

المكتب الصحفي للشرطة