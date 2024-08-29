• لا يُوجد في الصفوف القيادية لكلاب صيد مليشيا التمرد وأذيالها وحارقي بخورها من يستحق الاعتقال والتوقيف خارج البلاد ثم نقله إلي داخل السودان لحبسه ومساءلته .. • ومن فرط هوان هؤلاء الساقطين في إمتحان الوطنية أنهم أقل قامة من أن تنفق أمتنا مليماً واحداً علي اعتقالهم وترحيلهم !! • إنهم يستحقون فقط أن يُتركوا للتيه والعَمَه في ضلالهم والغرق في أودية العمالة والارتزاق التي فيها يهيمون !! • هذه عينة من البشر من فرط وضاعتها أنها لا تستحق أن يُنصب لها سرادق العزاء إن ماتت .. ولا أن تُضرب لها طبول الفرح إن عاشت !! • شاهت الوجوه .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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