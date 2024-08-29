خطف عريس سوداني وعروسته الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهورهما في مقطع فيديو. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاعل العروسين في ليلة زفافهما مع أصدقائهما والمعازيم داخل قاعة الفرح. https://www.facebook.com/reel/917816930157829 ورقص العريس والعروس بشكل طريف وسط المعازيم على أنغام موسيقى “الزنق” وسط تعليقات ضاحكة من قبل الجمهور الذي كتب: (عسل ودمهم خفيف ربنا يسعدهم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. عريس سوداني وعروسته يخطفان الأضواء بفاصل من الرقص الطريف مع أصدقائهما والمعازيم ومتابعون: (عسل ودمهم خفيف ربنا يسعدهم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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