شاهد بالفيديو.. خلال حفل أحيته بإحدى دول الخليج.. الفنانة إنصاف مدني تترك الغناء وتقطع وصلة الرقص وتنزل من المسرح لتفض اشتباك بين بعض الشباب

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة إنصاف مدني وهي تغني داخل إحدى قاعات الأفراح خارج السودان وتحديداً بإحدى دول الخليج.

https://www.facebook.com/reel/2593130264192054

وتفاجأت ملكة الدلوكة, أثناء تقديمها وصلتها الغنائية بنشوب اشتباك بين بعض الشباب بالقرب من المسرح الذي كانت تغني فيه.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الفنانة إنصاف مدني, بترك الغناء وقطع وصلة الرقص التي قدمتها لتنزل من المسرح في محاولة لفض الاشتباك بين الشباب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)