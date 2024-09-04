• حكومة دولة جنوب السودان تمنع اليوم عبور شاحنات وناقلات الوقود إلي مليشيا التمرد وتعيد شاحنات وقود من منطقة أروك إلي واو ..

• شاحنات وناقلات الوقود ظلت تنقل أكثر من 25 طوف يومياً من منطقة أبيي إلي داخل مناطق تواجد المليشيا ..

• لم تقدم حكومة جنوب السودان تفسيراً للقرار الذي أغلق أهم منافذ نقل الوقود إلي مليشيات التمرد والتي تواجه حصاراً وتضييقاً علي خطوط إمدادها منذ أشهر .. عبد الماجد عبدالحميد

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