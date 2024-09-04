قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي يشيد بدور الإعلام والاعلاميين في معركة الكرامة

كشف قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي اللواء ركن حمدان عبد القادر داوؤد ان ولاية نهر النيل كان لها الدور الريادي في معركة الكرامة إعلاميا مشيرا إلى ان التلفزيون القومي بدأ بثه من مدينة عطبرة قبل ان ينتقل الى مدينة بورتسودان وإن إذاعة القوات المسلحة باشرت بثها بعد بدء المعركة من مدينة شندي.

وقال قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي اللواء ركن حمدان عبد القادر داوؤد لدى لقائه بوفد الاعلاميين الذي ضم الإعلام الوافد واعلام محليتي شندي والمتمة بقاعة كبار الزوار بالفرقة، قال ان الإعلام في نهر النيل مثل ركيزة الإعلام القومي وهو يمثل خط الدفاع الاول في معركة الكرامة وحيا اللواء حمدان عبد القادر الإعلام الوافد من الخرطوم في كل ضروب العمل الإعلامي الذي مثل دفعة قوية لاعلام نهر النيل وقاد العمل بجانب الإعلام المحلي. وابان ان قبيلة الإعلام تصدت لكل عمليات التضليل والتفرقة والاستهداف التي قادها اعلام العدو الذي وجد ضالته في الإعلام الكاذب وحاول به ان يغرس سهامه المسمومة في صدر الشعب.

وإعرب قائد الفرقة الثالثة عن شكره وامتنانه للدور الكبير الذي قام به الإعلام الوطني في مواجهة العدوان من خلال دوره الأكبر في معركة الكرامة وكان لاعلام نهر النيل السبق في هذه المضمار الإعلامي. يذكر ان الإذاعة السودانية تتخذ من مدينة عطبرة مقرا لها . وكان مدير التوجية بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء مأمون قد اشاد بالدور الذي قام به الإعلام في شندي واشار الى انه سينقل تجربة شندي الى عدد من الولايات خاصة فكرة منتدي الكرامة والذي تناول معركة الكرامة واثارها في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية.

سونا