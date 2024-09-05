عقار يلتقي وفد مبادرة الجامعات السودانية

مالك عقار التقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد *مالك عقار اير* ، الاربعاء وفد مبادرة الجامعات السودانية. وتطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع التي تشهدها البلاد. وقال مدير جامعة النيلين الدكتور الهادي آدم محمد في تصريح صحفي أنه قدم لنائب رئيس مجلس السيادة رؤية مقدمة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والأهلية لحكم وإدارة السودان خلال الفترة المقبلة . وقال أن مجموعة من أستاذة الجامعات والمثقفين السودانيين عكفت لمدة عام على وضع رؤية أولية، مضيفاً أنه لن تكتمل هذة الرؤية إلا بمشاركة كافة ألوان الطيف السوداني الفاعلة والأحزاب السياسية بهدف التوافق والتفاكر حول إيجاد رؤية شاملة فى كافة المناحي السياسية والإقتصادية والخدمية والإجتماعية لحكم البلاد لجعل السودان فى مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى الموارد التي يذخر بها السودان مشدداً على ضرورة إرساء قاعدة أساسية لنهضة السودان. والاستفادة من موارده. سونا

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