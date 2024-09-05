شكت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, من تصرف القوات النظامية بمدينة بورتسودان معها عندما وصلت المدينة خلال الأشهر الماضية. وقالت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال مداخلة رصدها محرر موقع النيلين مع بعض النشطاء عبر تطبيق “تيك توك” الشهير أنها تعرضت للتفتيش في مدينة بورتسودان. وتحدثت الفنانة المثيرة للجدل وهي غاضبة: (في بورتسودان كانوا بوقفوني وبنزلوني من العربية ويفتشوني). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تعاطف جمهورها على “تيك توك” معها وكتبوا معلقين: (يا حليلك وفي ناس يستقبلوهم في المطار VIP ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة عشة الجبل تعبر عن غضبها: (في بورتسودان كانوا بوقفوني وبنزلوني من العربية ويفتشوني) وجمهورها يتعاطف معها: (يا حليلك وفي ناس يستقبلوهم في المطار VIP) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.