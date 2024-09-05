هيئة الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة في 9 ولايات

قالت وحدة الإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس، إنه يتوقع هطول أمطار غزيرة جداً مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية بتسع ولايات سودانية. وأضافت أن هذه الأمطار ستهطل في ولايات: جنوب ولاية البحر الأحمر، ولايتي كسلا والقضارف، وسط وغرب شمال كردفان، جنوب ولاية جنوب كردفان، شمال ولاية غرب كردفان، وسط وجنوب ولاية شمال دارفور وولايتي غرب ووسط دارفور.

وتوقعت هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية ومرتفعات إريتريا، ودعت الجهات المعنية والسلطات المحلية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والتأهب، وناشدت مواطني بهذه المناطق في الولايات باتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والخيران وتجنب المنازل الآيلة للسقوط.. كما دعت مستخدمي طرق المرور.

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