“ماذا قالت” .. حنان ترك تهنئ زوجها فى عيد ميلاده برسالة رومانسية

هنأت الفنانة المعتزلة حنان ترك زوجها بمناسبة عيد ميلاده برسالة رومانسية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.

وكتبت الفنانة المعتزلة عبر حسابها الشخصي على موقع مشاركة الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام” لزوجها محمود مالك فى عيد مولده: “ قضاء عام واحد معك يعادل ألف عام من تجربة جميع ملذات الحياة الأخرى”

واعتزلت حنان الفن قبل سنوات، ولكنها عادت مرة أخرى بالمسلسل الكرتوني “صدق رسول الله” الذي يروي قصة الإمام البخاري فى شهر رمضان لعام 2024.

وتحدث المخرج خالد يوسف عن الفنانة حنان ترك خلال الجزء الثاني من لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”.

وعلق خالد يوسف، على صورة الفنانة حنان ترك، قائلا: “باقولها إزاي اعتزلتي؟ موهبة كبيرة وخسارة، وهي عشرة عمر، وأنا مش مقتنع باللى قالتهولي بشأن اعتزالها، حاولت معاها كتير علشان ترجع للتمثيل ولكنها حالة ميؤوس منها ودماغها ناشفة عندها مشكلة وهي بتقولي أنا سعيدة ومرتاحة أكتر بابتعادي عن الفن”.

بوابة فيتو