تركي آل الشيخ يكشف عن أهم شروط التقدم لجائزة القلم الذهبي

دشن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الموقع الإلكتروني لجائزة «القلم الذهبي» للأدب الأكثر تأثيرًا، في مؤتمر صحفي، وهي أول جائزة تهدف إلى تحويل الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية من إنتاج الهيئة العامة للترفيه.

وقال آل الشيخ في كلمته خلال الحفل: «سعدنا منذ ثلاثة أيام بإعلان وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رعايته لهذه الجائزة، وذلك ضمن التعاون الذي تم باتفاقية بين الهيئة العامة للترفيه ووزارة الثقافة».

كما أكد ال الشيخ رغبته في الوصول إلى بنك كامل من الروايات والسيناريوهات والمحتوى العربي، ليتواكب مع الإنتاجات الضخمة التي ستكون في الوطن العربي بشكل عام، وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

وأشار آل الشيخ إلى أن «هذه الجائزة مختلفة تمامًا من حيث تنوع أعضاء لجنتها وهدفها والناتج عنها، حيث ستكون الفرصة متاحة لكل شاب وفتاة عربية، أو لمن يكتب بالعربية، من عمر 18 عامًا وما فوق».

كما لفت إلى أن «المشكلة الكبيرة في الشرق الأوسط، والعالم العربي بشكل خاص، هي محدودية العاملين في قطاع الإنتاج الروائي أو السينمائي، ونحن نطمح أن ينعكس ذلك على تطور الشباب والشابات العرب».

وفيما يتعلق بديوانية القلم الذهبي، أوضح تركي آل الشيخ أنها ستكون مكان تجمع خاص للأدباء، وعضويتها ستكون مجانية، كما ستكون هناك معايير خاصة لاختيار الأعضاء المستفيدين، حيث ستكون نقطة مشعة طوال العام في الوطن العربي.

من جهته، أعلن رئيس جائزة «القلم الذهبي» الدكتور سعد البازعي، في مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفل التدشين الرسمي للجائزة، عن المراحل الرئيسية لها، موضحًا أن فتح باب التقديم للأعمال الأدبية سيبدأ من خلال الموقع الإلكتروني في الـ 15 من سبتمبر الجاري، حتى تاريخ 30 من الشهر الجاري، ثم سيتم الإعلان عن القائمة الطويلة في الـ 30 من نوفمبر المقبل، تليها القائمة القصيرة في الـ 30 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الفائزين وتوزيع الجوائز في حفل كبير يُقام في فبراير 2025، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين وصناع السينما ونجومها.

وأشار إلى أن مسارات الجائزة الستة هي: الجوائز الكبرى مسارات الرواية، السيناريو، أفضل عمل روائي مترجم، أفضل ناشر عربي، وجائزة الجمهور، وذلك بإجمالي قيمة جوائز 740 ألف دولار، وفي مسار الجوائز الكبرى والسيناريو ستكون الجوائز للمركز الأول 100 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثاني 50 ألف دولار وإنتاج فيلم سينمائي، والمركز الثالث 30 ألف دولار، أما جوائز مسارات الرواية فستكون (8) بقيمة 25 ألف دولار لكل جائزة، وتشمل أفضل رواية للتشويق والإثارة، وأفضل رواية للغموض والجريمة، وأفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية تاريخية، وأفضل رواية رعب وأفضل رواية واقعية.

وبين رئيس الجائزة، أن أفضل عمل روائي مترجم ستكون جائزته 100 ألف دولار، أما أفضل ناشر عربي فسيحصل على 50 ألف دولار، فيما ستكون جائزة الجمهور 30 ألف دولار حيث سيفتح باب التصويت للجمهور على موقع الجائزة في وقت لاحق.

ودعا «البازعي» خلال المؤتمر كافة الأدباء والكتاب العرب إلى المشاركة في هذه الفرصة الفريدة، التي تساهم في إثراء المحتوى العربي بأعمال ذات قيمة عالية.

المصري اليوم