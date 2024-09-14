أمريكا: نشعر بقلق بالغ لاستمرار حصار للفاشر

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر وفقا لاخبار السودان.

وأضافت ليندا في تغريدة على منصة إكس “أحث قوات الدعم السريع على وقف هجومها، بما في ذلك القصف الذي يدمر البنية التحتية ويهدد حياة المدنيين، والوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي بحماية المدنيين”. اليوم التالي

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