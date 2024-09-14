ضحايا ومصابون بحادث تصادم قطارين في الزقازيق

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن حصيلة أولية لحادث تصادم قطارين في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقي شمالي العاصمة القاهرة، مشيرة إلى أنه أودى بحياة شخصين، وأسفر عن إصابة 29 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها دفعت بـ39 سيارة إسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

بدورها، قالت هيئة السكك الحديدية المصرية، إن حادث اصطدام وقع بين قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية، بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق، عند بلوك 5 بمدينة الزقازيق.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر طبي مصري لـ”الشرق”، بوقوع ضحايا ومصابين في الحادث، لافتاً إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ في مستشفى جامعة الزقازيق.

وأوضح المصدر أنه تم رفع حالة الطوارئ أيضاً في مستشفيات “الأحرار التعليمي”، و”الزقازيق العام”، مؤكداً إلى أنه “جار حصر الضحايا”.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أنه جار معرفة تفاصيل وأسباب الحادث، وسيتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن الوزير كلف رئيس هيئة السكة الحديد بالتواجد في موقع حادث تصادم قطار الشرقية.

الشرق