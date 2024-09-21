شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية “لوشي” تفاجئ متابعيها وتكشف عن إصابتها بمرض “بانيك أتاك” والجمهور يتعاطف معها: (سحروك وأدوك عين ما تشوفي شر)

فاجأت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, متابعيها بكشفها عن تفاصيل مرضها الذي تسبب في دخولها المشفى بصورة شبه دائمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, تفاصيل مرضها عبر مقاطع فيديو قامت بمشاركتها على “إستوري” فيسبوك الخاص بها.

وذكرت نجمة السوشيال ميديا أنها كانت تصاب بأعراض غريبة منها “تنميل” الأطراف وتسارع في ضربات القلب ما دفعها لإجراء فحوصات كثيرة وفي كل مرة كانت تأتي نتائج الفحوصات الخاصة بها سليمة.

وأكدت “لوشي” بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أنها في آخر مرة زارت فيها المستشفى بدولة الإمارات, التي تقيم فيها اكتشفت إصابتها بمرض الخوف المفاجئ والشديد ما يعرف طبياً باسم “بانيك أتاك” والذي يأتي نتيجة الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الشخص.

من جانبه فقد أبدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفه الكبير مع الإعلامية “لوشي” مع تعليقات “الف سلامة ما تشوفي شر” و “سحروك وادوك عين ..حمدلله على السلامة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)