تكنولوجيا: BenQ تطلق شاشة إحترافية بحجم 24.1 إنش تهدف لتعزيز دقة الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت BenQ عن شاشة SW242Q الإحترافية بحجم 24.1 إنش تهدف بشكل رئيسي التركيز على تعزيز دقة الألوان.

كشفت BenQ مؤخراً عن اثنان من الشاشات المميزة بحجم 24.1 إنش، وتقنية IPS، وهما شاشات RD240Q وSW242Q.

وتأتي شاشة SW242Q بشكل خاص بتصميم إحترافي بجودة عرض 2K، وأبعاد 16:10، كما تأتي الشاشة بجوانب بارزة تعمل على خفض تأثير الإضاءة الخارجية على الشاشة، وأيضاً خفض الإنعكاسات على الشاشة.

كما تنطلق شاشة SW242Q بنسبة سطوع 400 nits، وتدعم معايير HDR 10، وTÜV لحماية العين من تأثير الإضاءة الزرقاء، كما تقدم الشاشة عرض جيد في ظروف الإضاءة المختلفة.

أيضاً تقدم BenQ بتركيز خاص على دقة الألوان، لذا تدعم تدرج ألون بمعايير Adobe RGB بنسبة 99%، وRec.709 بنسبة 100%، وأيضاً sRGB، كما تدعم تدرج لوني بمعايير DCI-P3 بنسبة 98%، ويمكن للشاشة التبديل بين أنماط الألوان المختلفة بتجربة سلسة.

كما تأتي الشاشة ببرمجيات تعمل على ضبط دقة الألوان بشكل تلقائي، لذا تركز الشاشة على دفع أدق ألوان بنسبة كبيرة مقارنة بإصدار الشركة السابق.

وللإتصال تضم الشاشة منفذ HDMI 2.0، وDP 1.4، ومنفذ USB C، ويمكن للشاشة أن تدعم شحن الهواتف الذكية بقدرة 90W، كما تنطلق SW242Q بسعر 619 دولار.

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