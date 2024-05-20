تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo Reno12 Pro في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Oppo في 23 من شهر مايو لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Oppo Reno12، ولقد رصد هاتف Reno12 Pro في قاعدة بيانات TENAA إستعداداً للإعلان المرتقب.

شغل هاتف Reno12 Pro عدد من الإعلانات التشويقية في الفترة الأخيرة، ولقد أعتمد الهاتف مؤخراً في منصة TENAA، كما تم التأكيد على بعض من تفاصيل مواصفات هذا الإصدار في التفاصيل التي نشرت اليوم.

وتؤكد أحدث التسريبات على أن هاتف Reno12 Pro يتميز بتصميم نحيف بسماكة 7.6مم، كما تقدم Oppo هذا الإصدار بتحسينات في إعدادات الكاميرة الخلفية وأيضاً في الكاميرة الأمامية.

كما أكدت أحدث التفاصيل التي نشرت على منصة Weibo على أن Reno12 Pro سيكون أول إصدار في هواتف الأندوريد يأتي بميزة تصوير لقطات حية، وهي ميزة توفرت لمستخدمي هواتف الأيفون فقط حتى الآن.

ويتميز Reno12 Pro بمعالج بسرعة 3.25 GHz لذا من المتوقع أن يضم الهاتف رقاقة Dimensity 9300، كما يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، بدقة عرض 1080 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، بدقة 50 ميجا بيكسل، بينما تتضمن الكاميرة الخلفية إعدادات ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل على أن يدعم المستشعر الأخير تصوير لقطات portrait بتكبير بصري حتى مرتين.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، ويأتي بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ColorOS 14، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يتميز الهاتف بأبعاد 161.4 في 74.8 في 7.6مم، ووزن 183 جرام، ويتوفر بثلاثة إختيارات في الألوان تشمل اللون البنفسجي، والذهبي، والأسود.

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