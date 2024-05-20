تكنولوجيا: ‏HMD تطلق إصدار Pulse+ Business مع خدمة البرامج الثابتة عبر الهواء بسعر 199 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت HMD إصدار Pulse+ Business Edition مع التركيز على الاستخدام المؤسسي والأمان وقابلية الإصلاح.

يأتي الهاتف مزودًا بعدد من الميزات التي تركز على الأعمال مثل قفل الشبكة، وتدافع لوحة الدبوس، وخيار تعطيل تحديد الهوية البيومترية أثناء الإعداد.

كما أنها توفر خدمة البرامج الثابتة الجديدة عبر الهواء (FOTA) من HMD والتي تتيح لمستخدمي الأعمال إدارة وتحديث التطبيقات المثبتة على أجهزة متعددة في وقت واحد.

يأتي الهاتف متاح حاليًا للشراء في أوروبا بسعر 199 يورو. وتعد HMD بضمان لمدة 3 سنوات و 5 سنوات من التحديثات الأمنية لإصدار HMD Pulse+ Business Edition. كما انه يدعم التوافق المؤسسي مع ميزات الأمان مثل إيقاف تشغيل الطاقة باستخدام رمز PIN فقط.

ومن خلال هذا الهاتف، تركز HMD أيضًا على حلول الإصلاح السهلة، حيث يمكن للمستخدمين إصلاح الهواتف بقطع الغيار المتوفرة بفضل الشراكة بين HMD Repair Hub و iFixit.

تقدم شركة HMD خدمات DHL Express للعناية من الباب إلى الباب للمشكلات الأكثر تعقيدًا التي لا يمكن إصلاحها بمجرد استبدال جزء ما.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة؛ الاخضر والأزرق والبرتقالي. وهو يزن حوالي 187 جرامًا ويبلغ سمكه 8.45 ملم.

يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Unisoc T606 ويأتي مع ذاكرة عشوائية (RAM) ذات سعة 6 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت.

سيتضمن الهاتف شاشة IPS عالية الدقة 1612 × 720 بكسل بحجم 6.56 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20:9 ومعدل تحديث 90 هرتز، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

ومن الخلف، يتميز هاتف Pulse+ بنظام كاميرا مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل بالإضافة إلى وحدة فلاش.

هناك بطارية قابلة للاستبدال بسعة 5000 مللي أمبير QuickFix، والتي تتيح للمستخدمين استبدال البطاريات في المنزل بسهولة باستخدام قطع الغيار.

للاتصال اللاسلكي، فهو يدعم NFC إلى جانب WiFi و Bluetooth 5.0. كما يتضمن منفذ USB من النوع C 2.0 للشحن ووظيفة OTG.

المصدر