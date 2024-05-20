ظهور شاشة بيضاء في اللاب توب | 6 أسباب وحلول

من أكثر المشاكل الشائعة التي قد تصيب اللاب توب هي ظهور شاشة بيضاء فجأة، عند حدوث تلك المشكلة قد يصاب البعض بالذعر ويظن أن الشاشة ذهبت بلا عودة، ولكن يوجد أسباب لهذه المشكلة وكذلك يوجد عدة حلول، تختلف مشكلة الشاشة البيضاء عن مشكلة الشاشة السوداء من حيث الأسباب والحلول، في هذا المقال سنتعرف سويًا علي الأسباب المحتملة لتلك المشكلة وكذلك أبسط الطرق لحلها بدون الحاجة للذهاب لمركز الصيانة.

أسباب وحلول ظهور شاشة بيضاء في اللاب توب

اذا ظهرت لك شاشة بيضاء سادة فجأة في اللاب توب لا تقلق، تتعدد الأسباب ولكن هناك عدة حلول بسيطة يمكنك إتباعها لإصلاح تلك المشكلة، لن يتطلب الأمر ان تكون خبيرًا لذلك، كل ما عليك فعله هو إتباع بعض الخطوات البسيطة لمعرفة السبب ثم بعد ذلك القيام بتطبيق خطوات الحل، إليك أسباب ظهور الشاشة البيضاء والحل:

1- وجود تلف في الشاشة نفسها

في بعض الأحيان يتعرض اللاب توب للسقوط علي الأرض او الاصطدام بشدة مع شيء أخر، قد يؤدي هذا الي تلف الشاشة وظهور مشكلة الشاشة البيضاء، يجب عليك في هذه الحالة ان تقوم بتجربة شاشة أخري علي اللاب توب وإذا وجدتها تعمل بدون مشاكل، فإن الحل إذًا هو استبدالها بشاشة أخري.

2- مشكلة في كابل الشاشة

هناك بعض المشاكل التي قد تنتج عن كابل الشاشة من ضمنها مشكلة ظهور شاشة بيضاء، قد يكون الكابل غير موصل بشكل جيد أو قد تلف بعد مرور فترة كبيرة من الاستخدام، يكون الكابل موصل باللوحة الأم والطرف الأخر يتم توصيله بالشاشة، يجب عليك أولًا ان تقوم بالتأكد من أن الكابل تم توصيله بشكل جيد من الطرفين، إذا استمرت نفس المشكلة، قم بتجربة كابل شاشة أخر، إذا عملت الشاشة بشكل صحيح، فإذًا يجب عليك تغيير الكابل.

3- وجود مشاكل في كارت الشاشة

تعتبر تلك الشكلة من أصعب المشاكل المتعلقة بالشاشة البيضاء في اللابتوب، لأنها قد تحتاج الي مختص بالصيانة لعلاجها لتجنب حدوث أي تلف في الأجزاء الداخلية للاب توب؛ لكن يمكنك القيام بهذه الخطوة بحرص شديد إذا توفرت لديك الأدوات اللازمة لذلك، يجب عليك أولًا ان تقوم بتوصيل اللاب توب بشاشة خارجية فقد تجد ان الشاشة تعمل بدون أي مشاكل لذلك قد تظن ان المشكلة تكمن في شاشة اللاب توب الرئيسية، لكن قد يكون سبب المشكلة هو وجود عطل في كارت الشاشة.

لحل تلك المشكلة قد تحتاج إلي متخصص ليقوم بتلك الخطوات، ولكن اذا كان لديك خبرة بسيطة في مثل تلك الأمور يمكنك القيام بذلك بنفسك:

قم بفك اللاب توب حتي تري اللوحة الأم.

بعد ذلك قم بالبحث عن كارت الشاشة أو ماستر شيب المكتوب عليه Nvidia

قم بالتسخين علي الكارت من الخلف بحرارة عالية لمدة دقيقة

قم بتوصيل الأجزاء مرة أخري كما كانت وستعمل الشاشة

4- بطارية اللابتوب

من إحدى الحلول الفعالة لظهور شاشة بيضاء هي نزع بطارية اللابتوب، كل ما عليك فعله هو نزع بطارية اللابتوب ثم قم بتشغيله مرة أخري عن طريق توصيل الشاحن بدون استخدام البطارية، يمكنك كذلك نزع البطارية من اللابتوب والشاحن كذلك ثم قم بالضغط علي زر التشغيل (الباور) لمدة 30 ثانية أو أكثر ثم قم بوضع البطارية مرة أخري، ربما يكون هذا الحل البسيط مناسب للمشكلة.

5- تحديثات تعريف كارت الشاشة

قد يكون أحد أسباب ظهور شاشة بيضاء للابتوب هو عدم تحديث تعريفات كارت الشاشة، يجب عليك ان تقوم بالبحث عن تعريفات كارت الشاشة الخاص للاب توب من خلال جوجل وتنزيلها ثم تثبيتها علي اللابتوب أو باستخدام أداة مثل Driver Easy حيث تقوم تلك الأداة بالبحث عن تحديث التعريفات الخاصة بكارت الشاشة المثبت عندك ثم تنزيلها وتثبيتها بدون تدخل منك.

6- تحديث نسخة الويندوز

من أسباب ظهور شاشة بيضاء هو وجود مشكلة في نظام التشغيل للابتوب، من أهم الحلول التي يمكنك تجربتها لحل تلك المشكلة هو تحديث نسخة الويندوز المثبتة علي جهازك، قم بإتباع الخطوات الأتية:

قم بالضغط علي زر الويندوز في لوحة المفاتيح مع زر I في نفس الوقت

ستظهر لك نافذة إعدادات الويندوز

قم بالضغط علي Update & Security

بعد ذلك اختر Windows Update

قم بالضغط علي Check for Updates

وسيقوم الويندوز بالبحث عن أخر التحديثات ونزيلها وتثبيتها علي اللابتوب

بعض المشكلات قد تظهر بانها مرعبة او ليس هناك حلًا لها ولكن في غالب الأحيان يكون الحل في بضع خطوات بسيطة يمكن لأي شخص أن يقوم بها، اذا واجهتك مشكلة ظهور شاشة بيضاء في اللابتوب الخاص بك لا تصاب بالفزع، وقم بتطبيق الخطوات والحلول التي أشارنا إليها بالأعلى وسيتم إصلاح تلك المشكلة.

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