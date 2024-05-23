تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp قد يدعمك قريباً بإنشاء صورة الملف الشخصي بتقنية الذكاء الإصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستمر مطوري تطبيق WhatsApp في إختبار المميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الإصطناعي التوليدي، ولقد أكدت أحدث التفاصيل على أن التطبيق قد يقدم قريباً للمستخدمين ميزة إنشاء صورة الملف الشخصي بتقنية الذكاء الإصطناعي.

إتسعت رقعة الذكاء الإصطناعي التوليدي في الكثير من الأجهزة والبرامج والتطبيقات خلال الفترة الأخيرة، وتحرص شركة Meta على دفع تقنية الذكاء الإصطناعي التوليدي في خدمات ومنتجات الشركة وأيضاً التطبيقات المقدمة من الشركة.

ويعد تطبيق الواتس اب أحد تطبيقات التواصل التي تحظى بإهتمام كبير من شركة Meta، حيث سجل التطبيق الكثير من التطورات في الفترة الأخيرة من خلال مجموعة من المميزات التي تتضمن إمكانية إظهار الصور ومقاطع الفيديو في الرسائل المثبتة، وإختيار لمسح الرسائل الغير مقروءة من بين مميزات أخرى.

إلا أن تطوير مميزات الذكاء الإصطناعي التوليدي تحظى بتركيز خاص من الشركة، حيث تعمل Meta على تطوير ميزة جديدة تدعم المستخدمين بإنشاء صور الملف الشخصي بإستخدام الذكاء الإصطناعي.

ولقد جاءت هذه التفاصيل في تقرير نشر من “WABetaInfo” والذي أشير فيه إلى أن هذه الميزة مازالت تحت التطوير الآن، لذا لم يتم إدراجها في إصدار تجريبي من تطبيق الواتس اب حتى الآن.

من جانب أخر شارك مصدر التسريبات لقطة للشاشة تظهر كيفية عمل ميزة إنشاء صورة الملف بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي ترتكز على الوصف النصي الذي يتم إدخاله من المستخدم.

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