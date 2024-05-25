شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام مشاركة الشاشة فى واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق واتساب عن بعض التحديثات الرئيسية العام الماضي، وتتكون هذه الميزات من دعم الحسابات المتعددة، ودعم الأجهزة المتعددة، والرسائل المثبتة، والرد من شاشة القفل، واستطلاعات الرأي والاختبارات، ولمتابعة كيفية استخدام هذه الميزات، نقدم لك كيفية مشاركة الشاشة في واتساب واستخدام حسابات متعددة على جهاز واحد.

ما هي ميزة مشاركة الشاشة في واتساب؟

وفقا لما ذكره موقع "india today"، يتيح لك واتساب مشاركة شاشتك في مكالمات الفيديو، وتتوفر هذه الميزة على أجهزة Android وiPhone بالإضافة إلى تطبيقات Windows لسطح المكتب.

يمكن أن تكون هذه الميزة نقطة مهمة إضافية في العديد من المواقف مثل العروض المكتبية والتعاون وحتى التدريس.

يضمن تطبيق واتساب حماية مشاركة الشاشة من خلال التشفير الشامل، وهذا يعني أن أي محتوى تتم مشاركته في هذه المكالمات يكون حصريًا للمستخدمين المشاركين في المكالمة ولا يتم تسجيله من قبل الشركة أبدًا.

لا يمكن لأي شخص خارج المكالمة رؤية أو سماع ما تشاركه على شاشتك.

كيف تشارك شاشتك على الهاتف المحمول وسطح المكتب؟

بالنسبة للهواتف المحمولة، عند إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما، اضغط فوق أيقونة مشاركة الشاشة في الجزء السفلي من الشاشة.

ستظهر نافذة منبثقة لتأكيد نيتك في مشاركة الشاشة.

بعد التأكيد، سيبدأ العد التنازلي وستكون شاشتك مرئية للمستخدمين المتصلين. لإيقاف المشاركة، ارجع إلى التطبيق واضغط على إيقاف المشاركة.

كما أنه لمشاركة الشاشة على تطبيق سطح المكتب، ابدأ مكالمة الفيديو واضغط على أيقونة المشاركة في نافذة المكالمة.

ستظهر نافذة لمشاركة الشاشة بأكملها أو مكالمة محددة.

كما هو الحال في الهواتف، لإيقاف مشاركة شاشتك، ارجع إلى التطبيق واضغط على أيقونة مشاركة الشاشة.