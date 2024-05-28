شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطالبون المستخدمين بتحديث كروم فورا بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون ثغرة أمنية خطيرة عالية المستوى فى تطبيق جوجل كروم، وتم حث الملايين من مستخدمى كروم على تحديث تطبيق التصفح.

وتعد الثغرة الأمنية، التي تم تسميتها بـ CVE CVE-2024-5274، خطأً في محرك V8 JavaScript وWebAssembly، وتم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل فريق تحليل التهديدات في Google وChrome Security في 20 مايو.

وتحدث الخروقات الأمنية لارتباك النوع عندما يحاول أحد البرامج الوصول إلى مورد بنوع غير متوافق، وتسبب الاختراق الأمني ​​في حدوث مشكلة "الوصول إلى الذاكرة خارج الحدود" في محرك JavaScript V8 الخاص بمتصفح كروم .

وقد تم بالفعل استغلال الثغرة الأمنية بشكل نشط قبل أن تقوم Google بتصحيحها.

وقد حث الخبراء الآن مستخدمي Google Chrome على الترقية إلى إصدار Chrome 125.0.6422.112/.113 لنظامي التشغيل Windows وmacOS، والإصدار 125.0.6422.112 لنظام التشغيل Linux للتخفيف من التهديدات المحتملة.

ويُنصح أيضًا مستخدمي المتصفحات المستندة إلى Chromium مثل Microsoft Edge وBrave وOpera وVivaldi بتطبيق الإصلاحات عندما تصبح متاحة.

كيف تبقى آمنا

لحماية نفسك من هذة الثغرة عليك تحديث متصفح Chrome على الفور وذلك كالتالى:

توجه أولاً إلى جهازك وافتح متصفح كروم.

في الجزء العلوي الأيمن، اضغط على أيقونة القائمة ذات النقاط الثلاث، ثم اضغط على الإعدادات.

على اليسار، اضغط فوق حول Chrome هنا سيبحث Chrome عن التحديثات ويقوم بتنزيلها تلقائيًا.

وإذا أصبح التحديث جاهزًا، فاضغط فوق "إعادة التشغيل للتحديث" لتطبيقه.