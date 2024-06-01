تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق نظارة Vision Pro للأسواق العالمية في يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق نظارة الواقع المختلط Vision Pro للأسواق العالمية في شهر يوليو المقبل.

طرحت ابل نظارة Vision Pro للأسواق للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، إلا أن النظارة توفرت في سوق الولايات المتحدة فقط حتى الآن.

وفي أحدث التقارير التي نشرت عبر “MacRumors” كُشِف عن خطط ابل لإطلاق نظارة الواقع المختلط قريباً في أسواق جديدة.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التقرير أن تتوفر Vision Pro في أسواق المملكة المتحدة والصين وكندا في الثالث أو الرابع من شهر يوليو.

ولقد أشارت التسريبات أن متاجر ابل في المملكة المتحدة تلقت بالفعل أدوات وآثات جديد لتجهيز المتاجر للمستخدمين لتجربة نظارة Vision Pro.

كما بدأت المتاجر في إجراء بعض التحديثات المرئية إستعداداً لإصدار النظارة في شهر يوليو، مع مواد ترويجية تتعلق بنظارة الواقع المختلط.

يذكر أن ابل تخطط لإطلاق مؤتمر المطوريين في 10 من يونيو، ومن المتوقع أن تعلن عن إطلاق Vision Pro في أسواق جديدة خلال الحدث.

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