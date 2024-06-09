20 أداة للكشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي ودليل كامل عن محتوي AI

يحتاج الكثير من الناس لمعرفة طرق الكشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي لأنه لا يبدو أن هناك صناعة واحدة محصنة ضد تأثير برامج مثل ChatGPT أو بدائلها، من الممكن أن تكون قلقًا جدًا من أن زملاء العمل أو الموظفين أو حتى رؤسائك يستخدمون الذكاء الاصطناعي لإنجاز بعض الأمور في عملهم أو أن بعض طلابك يحاولون تمرير عمل GPT على أنه عمل خاص بهم، دعنا نستعرض بعض الطرق التي يمكنك من خلالها اكتشاف استخدام الذكاء الاصطناعي.

هل يمكنك اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي؟

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بالطبع، لكن في حالة أن النص مكتوب بالذكاء الاصطناعي دون تدخل من شخص قام بالتعديل فيه بإحترافية وبراعة حيث يمكنك إخفاء محتوى الذكاء الاصطناعي وجعله يبدو أكثر طبيعية، لقد ظهر الذكاء الاصطناعي وأصبح أكثر تقدمًا وأن الخط الفاصل بين المحتوى المكتوب بواسطة الإنسان والمحتوى الناتج عن البرامج أصبح غير واضح بشكل متزايد.

مساوئ النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

فرض عقوبات أو استبعاد موقعك من الفهرس.

تضليل المستخدمين من خلال تمريرها كنصوص كتبها البشر.

يمكن استخدامها أيضًا لأتمتة إنشاء المحتوى، مما يقلل من جودة المحتوى وصلاحيته.

انتشار الأخبار الكاذبة والتلاعب بالرأي العام.

خداع المستخدمين عبر الإنترنت

انتهاك حقوق الملكية

المحتوى الزائف

أدوات الكشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

أصبحت تقنيات اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي ذات أهمية متزايدة حيث أصبح إنتاج المحتوى الآلي الناتج عن الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا، هذه الأدوات مثيرة للإعجاب للغاية، فقط أرسل لها رسالة نصية وستعود إليك لتخبرك ما إذا كانت من صنع الإنسان أم لا.

1- أداة GPT-2 Output Detector

تُعد GPT-2 Output Detector أداة للكشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي الناتج عن نموذج معالجة اللغة GPT-2، ويستخدم التقنيات الإحصائية لتحديد علامات الكتابة الآلية في نص معين، GPT-2 هو نموذج واسع النطاق لمعالجة اللغات الطبيعية طورته شركة OpenAI مثل خليفته GPT-3، هذا البرنامج قادر أيضًا على كتابة نصوص عالية الجودة لن تتمكن من تمييزها عن النصوص البشرية

لزيارة الموقع من هنا.

2- أداة GPTZero

GPTZero هي أداة تم إنشاؤها بعد شهر من إصدار ChatGPT لاكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي التي تم إنشاؤها بواسطة برنامج chatbot ويستخدم مؤشرين الأول يقيس مدى تعقيد النص: إذا كشف GPTZero عن نص ذو معدل حيرة مرتفع فهو معقد للغاية وبالتالي من المرجح أن يكون قد كتبه إنسان أما إذا كان النص مألوفًا أكثر للروبوت فإن تعقيده يكون منخفضًا وبالتالي من المرجح أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، الثاني يقوم بمقارنة اختلافات الجملة، يميل البشر إلى الكتابة بمزيد من العفوية بجمل أطول أو معقدة وجمل أقصر بينما تميل جمل الذكاء الاصطناعي إلى أن تكون أكثر اتساقًا.

لاستخدام GPTZero، الصق النص الخاص بك في الأداة واتركها تكتشف.

لزيارة الموقع من هنا.

3- أداة اختبار نموذج اللغة GLTR

هي أداة عبر الإنترنت تكتشف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي الناتج عن نماذج معالجة اللغة الطبيعية واسعة النطاق (NLP)، وتستخدم تقنيات إحصائية لتحديد علامات الكتابة الآلية في نص معين، مثل أنماط الكلمات والميزات النحوية، يمكن استخدام GLTR للكشف عن نصوص AI الذي تم إنشاؤه بواسطة نماذج مثل GPT-2 وGPT-3، القادرة على إنشاء محتوص AI عالي الجودة قد يكون من الصعب تمييزه عن النص المكتوب بواسطة البشر، هذا البرنامج هو الأساس لبرنامج الدردشة الآلي ChatGPT، يتيح لك GLTR تصور نتائج الكشف في شكل رسومي لفهم أفضل.

لاستخدام (GLTR) ستحتاج إلى اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع GLTR من هنا.

الصق النص الذي ترغب في اختباره في مربع إدخال النص

اضغط على زر “تحليل” لبدء تحليل مجموعة النص الخاصة بك.

ستستخدم GLTR بعد ذلك التقنيات الإحصائية للكشف عن علامات التحرير الآلي في النص.

تقوم الأداة بتحليل كل كلمة في سياقها لتحديد احتمالية أن تكون هي الكلمة المتوقعة (نظرًا لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها أنظمة الذكاء الاصطناعي).

إذا كانت الكلمة المستخدمة ضمن أفضل 10 كلمات يمكن أن يقترحها الذكاء الاصطناعي فستكون الخلفية ملونة باللون الأخضر، وفي أعلى 100 باللون الأصفر وفي أعلى 1000 باللون الأحمر، خلاف ذلك، سيتم تلوينها باللون الأرجواني.

GLTR يوفر رسومًا بيانية تعرض إحصائيات بما في ذلك عدد مرات ظهور كل لون.

عند تحريك الماوس فوق كل كلمة، تحصل على معلومات مفصلة عنها.

يمكنك أيضًا محاولة تحليل العديد من مجموعات النصوص باستخدام هذا النص لاكتشاف الفرق بين النص الذي تم إنشاؤه آليًا والنص المكتوب بواسطة الإنسان.

4- أداة Originality.ai

لتحقيق الكشف عن النص الذي تم إنشاؤه تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، يستخدم Originality.ai أحدث نماذج اللغة الطبيعية مثل GLTR، يسعى إلى اكتشاف الجمل التي يمكن التنبؤ بها وبالتالي تحديد ما إذا كان المحتوى أصليًا أم لا، تعتبر أداة الكشف عن محتوي AI هذه واحدة من أكثر الأدوات دقة في السوق، خاصة بالنسبة لنماذج إنشاء النصوص الأكثر تقدمًامثل ChatGPT وGPT 3.5، يعد Originality.ai خيارًا مثاليًا للمحترفين والشركات الذين يبحثون عن أداة للتحقق من المحتوى بتكلفة معقولة، حيث يبدأ السعر من 0.01 دولار لكل 100 كلمة.

زيارة الموقع من هنا.

5- أداة AI Content Detector Writer

إذا كنت تبحث عن أداة بسيطة وفعالة لاكتشاف النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي فإن موقع Writer.com يقدم لك أداة اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي، إنها أداة مجانية تسمح لك بالتحقق من نصوص AI إما عن طريق عنوان URL أو عن طريق لصقها مباشرة في الأداة، على عكس الأدوات الأخرى لا يكشف الموقع عن الأساليب المستخدمة لاكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. لاستخدامه، كل ما عليك فعله هو نسخ النتيجة ولصقها على النص.

زيارة الموقع من هنا.

6- أداة Copyleaks AI Content Detector

AI Content Detector من Copyleaks هي أداة مجانية للكشف عن نص GPT، يمكنك من خلالها اكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT، وهو مصمم خصيصًا للتعرف بسرعة على ما إذا كان النص قد تم إنشاؤه جزئيًا أو كليًا باستخدام خوارزمية GPT-3، من الواضح أن هذا سيساعدك على التحقق بسهولة من صحة النص ودقته، هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية

كل ما عليك فعله هو لصق النص في الأداة التي ستقوم بالباقي نيابةً عنك ويستخدم خوارزميات متقدمة لتحليل المحتوى ومقارنة الجمل بقاعدة بيانات للنصوص الموجودة لتحديد أوجه التشابه والاختلاف.

لزيارة الموقع من هنا.

7- أداة ZeroGPT

أداة ZeroGPT من افضل الأدوات التي يمكنك استعمالها أيضًا، وأكثر ما يميزها انها ليست غالية الثمن او مكلفة بل هي تجربة سريعة بسعر رخيص، الأداة تساعد في كشف أي نص مكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي بسهولة، ويمكنك استعمالها على نصوص كبيرة تصل الى 15 الف حرف في المرة بالإشتراك المجاني، لذلك هي تستحق الاستعمال.

زيارة الموقع من هنا.

8- أداة Scribbr’s AI Detector

أداة جميلة ومميزة وتساعدك في الكثير من مهام مراجعة النصوص واكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، الأداة ليست مجانية للإستعمال لكل المزايا بل ستحتاج الى الإشتراك من اجل الحصول على كافة المزايا وأفضل أداء ممكن من الأداة.

زيارة الموقع من هنا.

9- أداة quillbot

هي أداة مجانية تهدف إلى مساعدة المستخدمين على تحديد ما إذا كان النص قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أم لا، تعمل الأداة عن طريق تحليل النص بحثًا عن أنماط وسمات مميزة لمحتوى الذكاء الاصطناعي، مثل التكرار وعدم الدقة والنقص في الإبداع.

تُستخدم الأداة على نطاق واسع من قبل الطلاب والباحثين والكتاب للتحقق من صحة المحتوى، وتتميز بكونها مجانية وسهلة الاستخدام ودقيقة وسريعة، ولكن من المهم ملاحظة أن الأداة ليست مثالية، فقد لا تتمكن من اكتشاف جميع حالات محتوى الذكاء الاصطناعي، كما تعتمد على خوارزميات قابلة للتغيير بمرور الوقت، وقد لا تكون دقيقة مع جميع أنواع النصوص، مثل النصوص الإبداعية أو النصوص الفنية.

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10- أداة Detecting-AI.com

هذه الأداة هي من الأدوات المدفوعة التي تساعد على مراقبة واكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي بسهولة، وهي كمعظم الأدوات هنا تعمل على البحث عن وجود نمط ثابت او تكرارات غريبة في النصوص، أو حتى أخطاء لا يقع بها البشري اثناء كتابته، يمكن استعمالها على مدى واسع في العديد من الحالات بشكل عام وستكون مفيدة بشكل كبير لكل من يحب التدقيق عبر النصوص.

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11- أداة undetectable AI

تشعر بأن اسم الأداة مكون من أجل تحدي الذكاء الاصطناعي، يمكن لهذه الأداة الكشف عن المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي باستخدام خوارزميات جيدة يمكنها مراجعة كل المكتوب والكشف عنه بسهولة، لهذا السبب نرشحها.

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12- أداة Content at Scale AI Detector

أداة Content At scale من اسمها تشعر بأنها مناسبة لفحص النصوص بكميات كبيرة للغاية، وهو أمر حقيقي الأداة ممتازة بشكل كبير جدًا في هذا فقد جربتها في كشف محتوى كتبته بالذكاء الاصطناعي وبيدي، واستطاعت الاداة فعلًا التفرقة بينهم، لكن أكثر ما يضايق في هذه الأداة أنها لا تدعم اللغة العربية بالتالي لا يمكن استعمالها لكشف المحتوى العربي.

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13- أداة Smodin’s AI Content Detection

هذه الأداة تمتلك مجموعة واسعة من المزايا غير مزايا اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث ان بها أدوات للتحقق من النسخ ان كان الشخص قد نسخ هذا النص من مكان آخر، وهناك أدوات أخرى للمساعدة في كتابة الواجبات مع وجود ChatBot للتواصل معه بسهولة، هي أداة كبيرة جدًا.

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14- أداة Crossplag AI Content Detector

واحدة من الأدوات الغير مجانية التي ستفيدك في اكتشاف ما ان تم كتابة النص بالذكاء الاصطناعي او لا، بمميزات كثيرة ومتنوعة، ستعرض لك نسبة عن كمية النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي وخلافه من الاحصائيات الأخرى التي تحتاجها

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15- أداة Sapling.ai

تخبرك هذه الأداة بنسبة كم % من النص تم كتابتها بالذكاء الاصطناعي، كما تُعطيك احصائيات دقيقة حول أي الجمل المكتوبة بالذكاء وأيها كتبها انسان بشري، كل شيء تحتاجه من معلومات ستعطيها لك الأداة لتسهل عليك الوصول اليها في أي وقت.

لزيارة الموقع من هنا.

16- أداة duplichecker

هذه الأداة تحمل أكثر من أداة في نفس الوقت، في البداية أداة كشف المحتوى المكتوب بالذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي مثل أي أداة في هذا المقال، مع وجود امكانية رفع ملفات من خلال Google Drive وDropbox مع وجود أداة لإعادة كتابة المحتوى لتخطي اختبارات كشف الذكاء الاصطناعي.

لزيارة الموقع من هنا.

17- أداة plagiarismdetector

الأداة في الأساس بهدف كشف نقل المحتوى اذا كان محتواك غير أصلي وغير متكرر، في نفس الوقت هناك إمكانية كشف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، مع وجود أداة أخرى من أجل التحقق من الأخطاء الإملائية وتصحيح النصوص المكتوبة.

لزيارة الموقع من هنا.

18- أداة contentdetector

واحدة من الأدوات القوية في عالم كشف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي، من النقط المميزة بها انها تحمل امكانية تخصيص النص المكتوب الى عدة تخصيصات وعناوين لتستطيع تحليل النص بشكله الأصلي ولا تقع الأداة في أي خطأ عند تحليل النص.

لزيارة الموقع من هنا.

19- أداة Monica Content Detector

يذكرني هذا الموقع بشخصية مونيكا من المسلسل التلفازي Friends، خاصة ان هذه الأداة تستعمل 3 كواشف للذكاء الاصطناعي مرة واحدة في التحقق من أي نص، أداة مونيكا هي أداة كشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي ضمن قائمة طويلة من التطبيقات والأدوات التي تستطيع مساعدتك.

لزيارة الموقع من هنا.

20- أداة Cramly AI Detector

Cramly AI Detector هي أداة قوية تهدف إلى جعل عملية الدراسة أكثر كفاءة وفعالية، باستخدام هذا البرنامج، يمكن للطلاب بسهولة اكتشاف المحتوى المسروق والأخطاء النحوية والأخطاء الإملائية في أوراقهم، تستخدم هذه التقنية المبتكرة خوارزميات متقدمة تساعد المستخدمين على تقديم عمل عالي الجودة دون قضاء ساعات في التحقق من الأخطاء، إحدى الميزات الأكثر إثارة للإعجاب في Cramly AI Detector هي قدرته على اكتشاف الانتحال تلقائيًا، يقوم البرنامج بمسح ملايين المصادر عبر الإنترنت للتحقق مما إذا كان هناك أي أوجه تشابه بين عملك والمواد المنشورة الأخرى

لزيارة الموقع من هنا.

العلامات الفنية للكشف عن النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي

تميل النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي إلى استخدام جمل مماثلة أو أنماط جمل محددة مسبقًا بدلاً من بناء الجمل بسلاسة كما يفعل الإنسان، وقد يكون لديهم أيضًا أخطاء نحوية أو أخطاء في علامات الترقيم نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي غير قادر بعد على فهم هذه الفروق الدقيقة في اللغة، النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي قد يفتقر إلى السياق حيث أنهم لا يفهمون حقًا معاني الكلمات والعبارات، كما انه اذا واجهت نصًا يبدو أنه يفتقر إلى المعنى أو المنطق فمن المحتمل أنه محتوي AI، بمعنى آخر هناك الكثير من الطرق لاكتشاف نصوص AI، فدعونا نلقي نظرة فاحصة على العلامات التي يجب عليك مراعاتها عندما يتعلق الأمر باكتشاف النص من الذكاء الاصطناعي.

1- طول الجمل

غالبًا ما تكون النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي مليئة بجمل قصيرة وبسيطة وذلك لأن الخوارزميات تحاول تقليد الكتابة البشرية لكنها لم تتقن بعد فن بناء جمل أطول وأكثر تعقيدًا، يكون هذا واضحًا بشكل خاص عندما تقرأ مقالًا تقنيًا أو تعليمات مفصلة على الرغم من أننا نتطور باستمرار نحو المزيد والمزيد من الذكاء الاصطناعي المتقدم إلا أننا لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكن أن يجتاز فيها اختبار تورينج؛ اختبار تورينج هو اختبار للتعرف على الذكاء الاصطناعي (AI)، باختصار إذا كنت تستخدم أدوات مثل GLTR أو Originality للتحقق من جودة المحتوى الخاص بك وكانت إيجابية وكان المحتوى إبداعيًا وفريدًا فمن المحتمل أن يكون أصليًا.

2- تكرار الكلمات والعبارات

إذا كنت تشعر وكأنك تسمع نفس الكلمات والعبارات مرارًا وتكرارًا عندما تقرأ نصًا فهناك احتمال كبير أنه قد يكون قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، إنها نتيجة لبرنامج يحاول ملء المساحة بالكلمات الرئيسية ذات الصلة لكنه لا يفهم الموضوع حقًا، رغم ان أدوات إنشاء محتوى تحسين محركات البحث (SEO) تحب المقالات المليئة بالكلمات الرئيسية، ولكن هذا يجعل القراءة مملة بالنسبة للبشر.

3- قلة التحليل

إذا نظرت إلى مقال ما ولاحظت أنه يحتوي فقط على قائمة بسيطة من الحقائق دون أي منظور أو تحليل متعمق فهناك احتمال كبير أنه تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، أصبحت النماذج اللغوية مثل ChatGPT أكثر قدرة على التحليل، لكن لا تزال تعاني من قيود، يستخدم الناس الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد للرد على التغريدات، لكنهم لا يدركون دائمًا مدى الصورة النمطية للردود.

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4- بيانات غير دقيقة

غالبًا ما تقوم الآلات بجمع البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر، لذلك قد ترتكب أخطاء، إذا لاحظت وجود تناقضات في الأرقام أو الحقائق المقدمة في النص، فمن المحتمل أن يكون مكتوبًا بواسطة الذكاء الاصطناعي.

5- التحقق من المصادر ومصداقية المؤلفين

هناك شيء مختلف في الكتابة البشرية، شيء أكثر طبيعية وأكثر مرونة، إذا قرأت مقالاً ولديك تحفظات على بعض الأجزاء، فاستمع إلى حدسك، تحقق من المصادر والمؤلفين وانظر إلى جودة التحليل وتعقيد الجمل، ولكن قبل كل شيء، ثق في حكمك، إذا بدا شيء ما جيدًا لدرجة يصعب تصديقها فمن المحتمل أن يكون كذلك، تذكر أن الآلات قادرة على إنتاج نصوص رائعة للغاية لكنها ما زالت غير قادرة على استبدال الإبداع والأصالة في الكتابة البشرية.

كيف نجعل النصوص المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي قابلة للاستخدام عبر الإنترنت؟

باستثناء النصوص صغيرة الحجم، لا يمكن استخدام النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي كما هي، إلا إذا كنت لا تهتم بصورة علامتك التجارية، النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مليء بالعيوب الصغيرة مثل تلك التي ناقشناها في الفصل السابق، بما في ذلك التكرار، والجمل من نفس النمط، والبيانات غير الدقيقة، وما إلى ذلك، في باقي المقال ستتعرف على الطرق المختلفة لجعل النص من الذكاء الاصطناعي قابلاً للاستخدام وسهلًا وفريدًا من نوعه.

1- تعزيز النص الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي

أحد الأسباب الرئيسية وراء عدم ظهور النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي بطلاقة هو أنه يتكون من بيانات عامة ومنخفضة الجودة في بعض الأحيان، لجعل النص الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي أكثر أصالة وطلاقة فإنه من الضروري تعزيزه بمعلومات أكثر ثراءً وتحديدًاـ يمكن أن يشمل ذلك النصوص التي كتبها مؤلفون محترفون، ومقالات صحفية كلما زادت المعلومات التي تدرجها في المحتوى الخاص بك الخاص بموضوعك كلما كان النص الناتج أقرب إلى الكتابة البشرية.

2- استخدم أدوات المراجعة التلقائية

لا تنتج أنظمة الذكاء الاصطناعي دائمًا نصًا خاليًا من الأخطاء وجملًا بطلاقة. من أجل تحسين جودة وطلاقة النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي، من المهم استخدام أدوات المراجعة التلقائية، يمكن لهذه الأدوات اكتشاف وتصحيح الأخطاء النحوية والأخطاء المطبعية والتناقضات في النص، على الرغم من وجود العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها إلا أن لكل منها ميزاتها الخاصة

أمثلة لأدوات المراجعة التلقائية

محرر مستندات Google، محرر نصوص يمكنه التحقق بسرعة من الأخطاء وتقديم اقتراحات للتصحيح.

يُعد Antidote أداة قوية أخرى يمكنها تحديد الأخطاء الإملائية والنحوية والمطبعية.

Yoast for WordPress هو امتداد يجعل قراءة المحتوى الخاص بك أسهل.

أهمية أدوات المراجعة التلقائية

التدقيق الإملائي للأسماء والشركات والعلامات التجارية والمنتجات

التحقق من مصطلحات أو عبارات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بشكل مفرط واقتراح المرادفات.

يمكن استخدام هذه الأدوات لمراجعة النص قبل النشر أو المشاركة، مما يضمن جودة المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي وأصالته.

3- استخدم المحررين البشريين

بغض النظر عن الذكاء الاصطناعي، يجب على المحررين البشريين التدخل لمراجعة محتوي AI بشكل كامل، يمكن للمحررين البشريين إضافة لمسة شخصية وفارق بسيط إلى النص الذي يتم إنشاؤه آليًا، يمكن للمحررين البشريين أيضًا تصحيح الأخطاء النحوية وعلامات الترقيم وبناء الجملة التي قد تكون موجودة في النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحررين البشريين أيضًا مساعدتك في التأكد من أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي يتوافق مع المعايير الأخلاقية لشركتك وسياسات الخصوصية بالإضافة إلى إرشادات Google.

4- استخدم تقنيات أسلوب الكتابة

يمكنك استخدام الاستعارات والتشبيهات لجعل كتابتك أكثر حيوية حيث يمكن أن تساعد هذه التقنيات في منح نصوص AI إحساسًا أكثر إنسانية وأصالة، مما قد يجعل المحتوى أسهل في القراءة وأكثر متعة للمستخدمين، من المهم ملاحظة أنه يجب استخدام هذه التقنيات بشكل مقتصد وبشكل استراتيجي لتجنب جعل المحتوى معقدًا للغاية أو يصعب فهمه.

5- إعطاء سياق للأفكار الواردة في نصوص الذكاء الاصطناعي

يتعلق الأمر بفهم السياق الذي سيتم استخدام المحتوى فيه والتأكد من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مناسب لهذا السياق وهذا يمكن أن يساعد في تحسين فهم الذكاء الاصطناعي للسياق، يتعلق الأمر بإعطاء المزيد من التفاصيل في استفسارك.

6- استخدم أدوات التحقق من الانتحال للتأكد من أن النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي فريد من نوعه

تعد أدوات التحقق من الانتحال طريقة فعالة للتأكد من أن المحتوى الذي ينشئه الذكاء الاصطناعي فريد من نوعه، باستخدام هذه الأدوات يمكن التحقق من أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي لم يتم نسخه من مصادر أخرى موجودة، وهذا يضمن أن المحتوى أصلي وليس مجرد نسخة من شيء تمت كتابته من قبل، عندما تكتشف أجزاء تأتي من مواقع أخرى سيكون عليك فقط إعادة كتابتها للحصول على محتوى فريد هذا هو بيت القصيد من وجود محرر بشري.

هل يمكن استخدام النص الناتج عن الذكاء الاصطناعي بشكل قانوني؟

نعم، من الممكن استخدام النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل شرعي عن طريق تحريره وتعديله لجعله فريدًا وسلسًا وأصليًا.

كيف يمكنني أن أجعل النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي فريدة وأصلية؟

هناك عدة طرق لجعل محتوي AI أكثر تميزًا وأصالة، بما في ذلك استخدام المحررين البشريين، وتقنيات أسلوب الكتابة، والتحقق من الانتحال. ومن المهم أيضًا الاستمرار في مراقبة نتائج الذكاء الاصطناعي وتحسينها باستمرار لتجنب الأخطاء أو المحتوى المشبوه.

هل يمكن لأدوات الكشف عن الانتحال أن تساعد في اكتشاف محتوي AI ؟

نعم إلى حد ما، يمكن أن تساعد أدوات الكشف عن الانتحال في اكتشاف نصوص AI من خلال مقارنة المحتوى بالنصوص الأخرى الموجودة على الإنترنت، من المهم الإشارة إلى أن هذه الأدوات لا يمكنها دائمًا اكتشاف النصوص التي ينشئها الذكاء الاصطناعي حيث قد يتم تعديل هذه النصوص بشكل طفيف بحيث لا تتطابق تمامًا مع النصوص الأخرى وبالتالي لن تتمكن أدوات كشف الانتحال من اكتشافها لذلك من المهم استخدام أدوات الكشف عن الانتحال مع طرق التحقق الأخرى للتأكد من اكتشاف جميع النصوص التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

هل تستطيع Google اكتشاف نصوص AI ؟

نعم و لا، يمكن لـ Google اكتشاف النصوص المكتوبة بالذكاء الاصطناعي باستخدام الخوارزميات لاكتشاف أنماط أو خصائص محددة مرتبطة بالمحتوى الذي يتم إنشاؤه تلقائيًا ومع ذلك، ليس من الممكن دائمًا لشركة Google اكتشاف المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي دون مساعدة المراجعين البشريين.

خاتمة

من المهم أن تتذكر أن تحديد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أصبح الآن ضروريًا لضمان جودة وصحة المعلومات التي تتم قراءتها والتي يقدمها موقعك لزواره، ستتيح لك أدوات التحقق من النص التي شاركناها في هذه المقالة اكتشاف النصوص التي يتم إنشاؤها تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، لن تمنع هذه الأدوات المستخدمين من الانغماس في المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سيكون لها أيضًا تأثير على سلامة وجودة وشفافية المعلومات عبر الإنترنت، ولن يقتصر الأمر على حماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الخاطئة أو المضللة فحسب، بل سيسمحون أيضًا لمواقع الويب بتجنب التعرض للعقوبات بسبب إنشاء النص تلقائيًا.